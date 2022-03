Divulgação Polícia Civil Cobras foram encontradas em casa de morador de Padre Miguel

A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu um homem de 26 anos que mantinha dezenas de animais silvestres e exóticos dentro de casa, em Padre Miguel. Caio Cesar Vianna de Farias foi preso em flagrante nesta quinta-feira em razão da guarda, criação e venda ilegal de animais e crime de receptação.

Agentes da Polícia Civil e da Secretaria Municipal do Meio Ambiente encontraram na casa de Farias, em Padre Miguel, 17 "Lagartixas leopardos" , originárias do Oriente Médio, um lagarto Teiu, 2 cobras jiboias e uma cobra da espécie Corn Snake, natural dos Estados Unidos, além de 28 ovos.

Vários hamsters, que seriam utilizados para alimentar os répteis, também foram encontrados no local.

Os animais foram apreendidos, periciados e encaminhados para o Parque Natural Municipal Marapendi.

