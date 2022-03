Reprodução/Twitter O momento foi registrado por câmeras de segurança do local

Na última sexta-feira (4), câmeras de segurança de um estabelecimento registraram o momento em que uma jovem precisou escalar o balcão do local para evitar seu próprio atropelamento. O caso aconteceu no centro de Três Pontas, em Minas Gerais.



Em vídeo compartilhado nas redes sociais, é possível ver o momento em que um carro branco vai em direção ao balcão, onde a garota e outras pessoas estão.

Ao perceberem o movimento do veículo, eles começam a correr, mas a jovem acaba ficando. Para evitar a colisão ela rapidamente sobe no balcão, veja:

Jovem ‘escala’ balcão com celular e milk-shake nas mãos para escapar de atropelamento pic.twitter.com/OCuRD91Rsk — Babilônia (@hamudaniel19) March 9, 2022

Assim que o carro passa, é possível ver que o ocorrido foi resultado de uma batida entre o veículo e um ônibus.

