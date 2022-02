Reprodução / Dr. Brit Finucci / Mirror UK Tubarão-fantasma recém-nascido

Uma espécie rara de tubarão foi encontrada na costa leste da Nova Zelândia: um 'tubarão-fantasma' recém-nascido. O animal foi visto a cerca de 1.200 metros de profundidade na ilha sul do país.

Cientistas ficaram entusiasmados com a descoberta, já que o filhote é raramente avistado na superfície da água. Segundo especialistas, os 'tubarões-fantasma' geralmente eclodem de cápsulas de ovos colocadas no fundo do mar.

Reprodução / Dr. Brit Finucci / Mirror UK Criatura rara chamou a atenção de cientistas

O tamanho do peixe pode variar de 60 centímetros a 2 metros de comprimento e ele tem um pênis retrátil na cabeça. Apesar de a espécie existir desde o tempo dos dinossauros, os especialistas só conseguiram estudá-los recentemente.

Reprodução / Dr. Brit Finucci / Mirror UK 'Tubarão fantasma' foi avistado na Nova Zelândia





Ao jornal News Australia , o cientista do National Institute of Water and Atmospheric Research , Brit Finucci, disse que o ocorrido é "bastante surpreendente". "A maioria dos 'tubarões-fantasma' de águas profundas são espécimes adultos conhecidos. Os recém-nascidos são raramente relatados, então sabemos muito pouco sobre eles".

"Encontrar esse 'tubarão-fantasma' nos ajudará a entender melhor a biologia e a ecologia desse misterioso grupo de peixes de águas profundas", acrescentou.

Os esqueletos desses animais são feitos de cartilagem e eles se alimentam principalmente de vermes e moluscos.