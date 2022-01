Reprodução/Redes Sociais Vídeo da onça-parda foi gravado em dezembro, no Parque Nacional do Corcovado, na Costa Rica

Maria José Fallas Quirós, uma estudante de turismo ecológico e estagiária do Parque Nacional do Corcovado, na Costa Rica, se deparou com uma onça-parda em uma trilha. O encontro foi gravado pela estudante e publicado nas redes sociais.

Na legenda do post, ela disse que foi “a experiência mais louca e assustadora da minha vida. Sem dúvida inesquecível.”

No vídeo, é possível ver o animal se aproximando e observando-a atentamente. O vídeo termina quando a onça assustada com alguns sons distantes, foge escondendo-se na mata.

A estudante contou que começou a tremer assim que a onça se aproximou dela. Ela afirma que o animal chegou a tocá-la com uma das patas dianteiras. "Senti emoção e medo ao mesmo tempo", diz ela em um comentário.

A onça-parda ou puma (Puma concolor) é também conhecida no Brasil por suçuarana e leão-baio. É um mamífero carnívoro da família dos felídeos (Felidae) e gênero Puma, nativo da América. Medindo até 1,55 metro de comprimento, sem contar a cauda, e pesando até 72 quilos, é considerado o segundo maior felídeo das Américas.