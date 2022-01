Montagem iG / Fotos: Divulgação / Reprodução Twitter Mulher considerada a pessoa mais velha do mundo completa 119 anos

A japonesa Kane Tanaka, reconhecida como a pessoa mais velha do mundo pelo Guinness World Records , comemorou 119 anos no último domingo (2). As imagens do aniversário da mulher foram compartilhadas nas redes sociais pela bisneta, Junko Tanaka.

"Grande conquista. Kane Tanaka chegou aos 119 anos", escreveu Junko, com fotos da bisavó. "Espero que continue a viver a vida com alegria e em plenitude", afirmou.

A idosa recebeu reconhecimento do Guinness Book em março de 2019, quando completou 116 anos. No ano seguinte, ela atingiu o recorde de pessoa mais longeva da história do Japão.

Tanaka mora em uma casa de repouso na cidade de Fukuoka, no Japão, e se comunica com a equipe por meio de gestos. De acordo com a família, ela está lúcida e gosta de resolver problemas numéricos, além de costumar pedir chocolates e refrigerantes.

A japonesa é a sétima de nove irmãos e se casou aos 19 anos. Ela sustentou a família com um restaurante de massa quando o marido e o filho mais velho foram lutar na Guerra Sino-Japonesa, em 1937.