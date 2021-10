Reprodução/Guinness Book Stefano Cutrupi, familiares e amigos ao lado da abóbora mais pesada do mundo com 1226 kg.

O agricultor italiano Stefano Cutrupi entrou para o Guinness World Records , o livro dos recordes, ao cultivar a abóbora mais pesada do mundo, com 1,2 toneladas. O fruto foi apresentado na 10ª edição do campeonato de abóboras gigantes, realizado na província de Pisa no dia 26 de setembro deste ano.

Cultivado em Radda Shanti, na região Toscana da Itália, o alimento também teve sua qualidade para consumo avaliada pelo júri. O resultado demonstrou aptidão, por isso, a abóbora pôde receber o título do campeonato.

Segundo Stefano, o fruto foi cultivado a partir de sementes de uma espécie gigante e começou a germinar em março. No ramo há 14 anos, foi em julho que ele percebeu que tinha chances de realizar o sonho de conquistar o título, quando a abóbora chegou em seu estágio "adulto".

"Todo o tempo dedicado ao cultivo, à busca de novas ideias, o tempo que passei me comparando com outros cultivadores, meus sacrifícios e os sacrifícios dos meus familiares e amigos estão sendo recompensados. Durante esses anos tive bons momentos, mas também tive algumas decepções", disse Stefano em entrevista.

De acordo com o Guinness, as informações sobre a abóbora de Stefano foram recebidas e avaliadas pela comissão, que reconheceu o fruto como o mais pesado do mundo. Para se ter uma ideia, as 1,2 toneladas ultrapassam o peso de um carro popular ou 17 homens juntos. O recorde anterior era do fazendeiro Mathias Willemijns, da Bélgica, cuja abóbora pesava 1.190,5 kg.