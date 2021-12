Reprodução As paredes estavam cobertas de mofo e sujeira

O dono de uma residência em Manchester, na Inglaterra, se assustou ao entrar na casa que estava alugando para uma jovem de 18 anos. Danny Hernon, de 54 anos, relatou que precisou "cavar" entre os lixos que bloqueavam a porta dos fundos para poder entrar no local.

Assim como o quintal, o interior da casa estava repleto de sujeira, lixo e comida podre. Ele contou que ficou "absolutamente horrizado" ao entrar. "Foi uma carnificina absoluta em todos os cômodos [...] Quando andava pela cozinha, dava para ouvir coisas estalando sob meus pés e isso eram todas as garrafas e lixo de plástico", disse.

Segundo Hernon, além do lixo e da comida podre, ele também encontrou papel higiênico usado no chão do banheiro. As paredes estavam grudentas, com mofo preto e sujeira em todos cantos.

"Estava tudo grudado - areia de gato, comida de cachorro, tudo - era horrível e o cheiro era inacreditável", relatou em entrevista ao Metro UK .

Hernon e seu parceiro de negócios chegaram a denunciar a inquilina para a polícia, para que ela pague por alguns danos. De acordo com ele, o custo necessário é de 15 mil libras, mais de R$110 mil, para arrumar toda a casa.

Ele e seu amigo precisaram de cinco dias para tirar todo o lixo que estava na casa. Hernon estava no processo de venda da residência, mas vai precisar adiar para consertar alguns cômodos como o banheiro e a cozinha.

"Custe o que custar, iremos processá-la. Sei que ela não tem muito dinheiro, mas é preciso ressaltar que não se pode deixar os proprietários nesta situação", afirmou.