Reprodução Câmeras registraram o casal, Onírio Carlos Silvestre e Luís Felipe Messias Costa, no elevador

Segundo a Polícia Civil do Paraná, que investiga a morte do professor Onírio Carlos Silvestre, de 59 anos, o suspeito responsável pelo crime pichou a frase "I love you" (Eu te amo) na parede do quarto da vítima.

O crime aconteceu em Curitba, no dia 15 de dezembro, mas o corpo de Silvestre só foi encontrado no último domingo (19), com uma faca no peito.

De acordo com a polícia, o suspeito Luís Felipe Messias Costa, de 29 anos, e o professor mantinham um relacionamento amoroso há três anos. Ele é natural de Ponta Grossa, município do Paraná.

A delegada responsável pela investigação, Tathiana Guzella, disse que a morte do professor de português decorreu de uma briga por razões econômicas.

"Nós acreditamos que tenha ocorrido uma briga que antecedeu que essa morte. Acreditamos também, pela oitiva das testemunhas, que essa briga pode ter motivação econômica, O autor, segundo informações, explorava financeiramente a vítima e estaria furtando objetos do lar para venda", disse em entrevista ao G1.

Segundo as investigações, o suspeito roubou cartões de crédito, celular e o carro da vítima após cometer o crime. Acredita-se que Luís Felipe fugiu para Ponta Grossa.