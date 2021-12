Reprodução/Youtube Sydney Raley

Sydney Raley, de 15 anos, estava trabalhando quando precisou salvar uma cliente que estava engasgando com um nugget de frango. O caso aconteceu em uma lanchonete do McDonald's em Eden Prairie, no estado de Minnesota (EUA).

"O dia tinha sido quase sempre normal fazendo café, bebidas. Entrando na correria do almoço, estava tudo normal", disse Sydney, em entrevista à CNN.

A jovem trabalha na rede de fast-food há cerca de sete meses. Após entregar parte do pedido a uma cliente no drive-thru, ela iria avisar que o restante da comida chegaria. Contudo, ela percebeu que a mulher estava se engasgando e pulou para fora da janela para ajudar a mulher.

"Ela estava tossindo loucamente e percebi que ela estava engasgando. A filha dela estava no banco do passageiro e parecia muito assustada", afirmou a jovem, notando rapidamente o que estava se passando ali.

Foi ela quem alertou o gerente da lanchonete e a filha da mulher para que ligassem para a emergência, enquanto ajudava a mulher. Na entrevista à CNN, ela disse que teve aulas com a Cruz Vermelha aos 11 anos, onde aprendeu a manobra de Heimlich, técnica de primeiros socorros.

Na primeira tentativa, não funcionou, mas então pediu ajuda, e conseguiu tirar o nugget da garganta da cliente com sucesso.

Depois do choque para ambas, a cliente agradeceu Sydney, que recebeu U$100 dólares da polícia. O dinheiro saiu de um fundo que as autoridades locais usam para dar às pessoas que "fazem um bom trabalho na comunidade".

"Eles disseram: 'Parabéns, você é uma salva-vidas, você é uma heroína'", justificou.

Os pais disseram que a garota foi diagnosticada com autismo quando criança. "Na verdade, tem sido uma benção e um presente neste momento. Todas as coisas com as quais nos preocupávamos nunca aconteceram", confessou o pai Tom Raley, orgulhoso da atitude da adolescente.