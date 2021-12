Reprodução Casal também quebrou recorde em 2020

Um casal alemão que se considera "louco pelo Natal" bateu recorde após montar 444 árvores de natal no interior de sua casa. De acordo com eles, mais de 10 mil bolinhas coloridas e 300 fios de luzes foram usados na decoração.

Thomas e Susanne Jeromin quebram o recorde de casa mais decorada há 10 anos. Em 2020, eles montaram 420 árvores e se esforçam cada vez mais para surpreender com a decoração natalina.

Olaf Kuchenbekcer, juiz de registros do Instituto de recordes mundiais da Alemanha, foi até a casa do casal entregar o certificado do recorde atingido.

Segundo o portal The Star , eles começam a retirar os itens do sótão em agosto para que a decoração esteja pronta no primeiro dia do Calendário do Advento. Antes da pandemia o casal promovia visitas guiadas pelo "país das maravilhas de natal".

Neste ano, vários cômodos da casa receberam decorações temáticas, como Star Wars e Minions, do filme 'Meu Malvado Favorito'.