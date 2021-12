Govesp Árvore de Natal no Palácio do Governo de São Paulo

O Festival de Natal 2021, organizado pela Prefeitura de São Paulo , tem uma programação repleta de atrações para toda a família nos próximos dias. O evento é preparado pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (Seme) e produzido pela equipe da São Paulo Turismo, com o suporte de diversos patrocinadores e apoiadores.

Além da decoração no Triângulo Histórico SP e do Edifício Matarazzo, a população poderá aproveitar, já na sexta-feira (17), para assistir a performance de estátuas vivas da Sagrada Família, a partir do meio-dia, no Largo São Francisco. No mesmo dia, às 20h, acontece o show “Natal Bem Brasileiro”, estrelado pelas atrizes Virgínia Rosa, Vania Bastos e Claudete Soares. Será no Teatro Arthur Azevedo (Alameda Paes de Barros, 955 – Mooca), com ingressos distribuídos uma hora antes na bilheteria do local.

No final de semana segue com intensa programação e diversas atividades para adultos e especialmente ao público infantil. Confira alguns destaques:



Sábado, 18 de dezembro



11h – Contação de histórias - O Natal Pelo Mundo e Tsuru, a História da Paz

Local: Museu da energia (Alameda Northmann, 184 – Campos Elíseos)



14h30 – RockFun Fest

Banda Dead Fish, Di Ferrero, Far From Alaska e Krisiun

Local: Centro de Esportes Radicais ( Av. Pres. Castelo Branco, 5700 – Bom Retiro)



16h – Circo com a Banda Kombi de Palhaços

Local: Parque Augusta (R. Augusta, 200 – Consolação)



20h – Show de Simone Mazzer

Local: Igreja Sta Ifigênia (Rua Santa Ifigênia, 30 – Santa Ifigênia)



14h30, 17h e 18h

Intervenção de dança – Luz en la Oscuridad

Locais: Av. São João, Viaduto Santa Ifigênia e Pateo Metro São Bento



Domingo, 19 de dezembro



12h – Teatro - Brincadeira de Natal

Artistas: Grupo A Jaca Est

Local: Vale do Anhangabaú – Centro Histórico de São Paulo



13h – Contação de Histórias - Histórias de Natal com a Bruxa Morgana

Local: CCJ (Av. Dep Emílio Carlos, 3641 – Vila dos Andrades)



17h - Cheganças – Um auto de Natal Brasileiro

Local: Vale do Anhangabaú

20h – Show Pejin Altar Sagrado do Samba

Artistas: Roberta Oliveira & O Bando de Lá recebendo Gloria Bonfim

Local: Centro Cultural Vila Itororó (Rua Maestro Cardim, 60 – Bela Vista)

Todos os locais estão sujeitos à lotação e possuem os protocolos sanitários, como exigência do uso de máscara. Além disso, cada espaço tem uma forma diferente para o público adquirir ingresso, descrito no site. A programação completa e detalhada está disponível no site www.festivaldenatalsp.com.br/festival/programacao

Decoração nos bairros

O momento também é de retomada para permitir o reencontro das famílias nos bairros, com a disponibilização de uma árvore de Natal com 15 metros e presépio em cada uma das 32 subprefeituras da capital paulista. É possível encontrar a localização das árvores com endereço no mapa do site festivaldenatalsp.com.br/festival/decoracao/.



Gastronomia

Até o dia 22 de dezembro, diversos bares e restaurantes oferecem menus especiais de Natal. São ao todo 25 estabelecimentos que prepararam promoções com pratos completos, combos de porções, bebidas, doces e cafés. Locais como o Salve Jorge, Café Girondino, Casa Godinho e Padaria Santa Efigênia, entre outros, fazem parte do festival gastronômico. Confira a lista completa de lugares e menus promocionais oferecidos na página www.festivaldenatalsp.com.br/gastronomia





Podcast natalino

Contando com 12 episódios, “É Natal em São Paulo, Família!” é um podcast sobre histórias de Natal em família na maior cidade da América Latina. As narrativas paulistanas constroem imagens de que família é, sobretudo, aquela que possui o nosso amor – seja ela de sangue ou não. E nada mais significativo quando estes encontros e reencontros são reestabelecidos na época mais emocionante do ano. Saiba mais em festivaldenatalsp.com.br/podcast/



Mãos e Mentes Paulistanas

O programa Mãos e Mentes Paulistanas expõe seus produtos em frente a um dos pontos históricos da cidade, o Theatro Municipal. Oito tendas terão a divulgação e comercialização de produtos de empreendedores credenciados no programa da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo. O evento ocorre até o dia 22, das 9h às 20h, e tem como objetivo promover a geração de renda de empreendedores artesanais e manualistas.