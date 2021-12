Reprodução Australiana tem os rostos de Ted Bundy e Jeffrey Dahmer tatuados na perna, além da frase "Se não puder vencê-los, coma-os", que faz apologia ao canibalismo

Britnee Chamberlain, de 28 anos, tem um gosto um tanto quanto curioso para tatuagens: ela investiu US$ 2,8 mil dólares australianos (R$ 11,4 mil) para tatuar rostos de serial killers e frases relacionadas a eles, inclusive uma que faz referência a canibalismo. A perna direita da Australiana é estampada com chamativos desenhos do predador sexual Ted Bundy e do canibal Jeffrey Dahmer.

O rosto de Bundy, reconhecido mundialmente pelos seus crimes bárbaros contra mulheres, foi tatuado ao lado de sua citação: "Eu não sinto culpa por nada. Sinto pena das pessoas que se sentem culpadas". Já a face de Dahmer é acompanhada pela frase "Se não pode vencê-los, coma-os", a favorita de Britnee.

Ted Bundy matou e estuprou dezenas de mulheres na década de 1970, enquanto Jefrrey Dahmer assassinou 17 homens e garotos, entre 1978 e 1991, e foi acusado de estupro, necrofilia e canibalismo. Ambos os assassinos são alvos de estudos de caso e obras cinematográficas atuais, tendo em vista a intensidade e complexidade de seus crimes.

Sabendo que suas escolhas surpreenderiam a muitos, Britnee explica que não tem nenhuma admiração pela violência dos personagens, mas que os tatuou por curiosidade e por respeitar o seu gosto autêntico. "Se eu estivesse preocupada sobre o que os outros pensam, eu não estaria sendo fiel a mim e não estaria vivendo uma vida de autenticidade. Pessoas sempre vão ter as opiniões delas, mas quem pode dizer se essas opiniões ou escolhas são certas ou erradas?", disse.

O maior desejo da australiana é compreender os mecanismos psicológicos desses assassinos. Para isso, ela decidiu estudar psicologia forense, já que acredita que muitos dos atos criminosos são reflexos de problemas familiares e traumas que esses indivíduos sofreram.



"Eu não aceito os crimes de serial killers, de maneira alguma. Eu simplesmente sou intrigada pelo que eles fazem", disse Britnee, que pretende agora tatuar os rostos de Jack, o Estripador, e de Ed Gein, ladrão de lápides que exumava corpos e fabricava troféus com ossos e pele.