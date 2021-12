Reprodução / Global Times Homem foi preso por se parecer com fugitivo

Um homem foi denunciado por moradores e preso injustamente cinco vezes em três dias por se parecer com um criminoso procurado da província de Jilin, no nordeste da China .

Zhu Xianjian escapou do sistema penitenciário em 18 de outubro e, inicialmente, as autoridades locais ofereceram uma recompensa de 150.000 yuans (cerca de R$ 134.000) por informações sobre o foragido. Depois, o valor subiu para 700.00 yuans (aproximadamente R$ 624.000).

A alta quantia oferecida fez com que a foto do rosto do criminoso aparecesse na televisão e viralizasse nas redes sociais.

Depois disso, o homem inocente que se parece com Zhu foi denunciado e preso cinco vezes em apenas três dias. Além da aparência ser semelhante, o homem ainda raspou a cabeça, ficando ainda mais parecido com o criminoso.

A confusão só terminou quando Zhu foi finalmente capturado em 28 de novembro. De acordo com o South China Morning Post , o criminoso é um prisioneiro norte-coreano que estava foragido havia 41 dias e chegou até a China.

Zhu cumpria os dois últimos anos de uma pena de 11 anos, no entanto, após a fuga, deve ter a punição aumentada.