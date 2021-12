Reprodução Metade do veículo ficou preso sob o caminhão

Um vídeo gravado na última terça-feira (30) viralizou na internet por mostrar uma situação peculiar. Uma motorista de 19 anos, identificada como Laylisha Gardner, ficou com o carro preso em um caminhão e foi arrastada por uma rodovia em Chicago, nos Estados Unidos.

Segundo a Polícia do Estado de Illinois, a jovem estava tentando mudar de faixa quando de alguma forma ficou presa sob o caminhão. Como o carro ficou preso pela parte da frente, sem atingir o banco do motorista, ninguém ficou ferido.

Em um vídeo publicado no dia do acidente, Laylisha aparece acenando para os carros que estavam ao redor para que avisassem o motorista do caminhão. Mohamed Yousif, de 52 anos, não tinha percebido o carro preso em seu caminhão.

De acordoc com o Daily Mail , o motorista parou o caminhão para que equipes de resgate pudessem tirar a jovem do carro. As duas pistas ficaram interditadas por cerca de 15 minutos para que a polícia pudesse investigar o acidente.

Mesmo sem vítimas ou feridos, o Conselho Nacional de Segurança informou que acidentes com caminhões de grande portes são os mais recorrentes.