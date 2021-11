Reprodução / The Sun Fantasma derruba cerveja em bar 'mal-assombrado'

Um copo cheio de cerveja tombou de repente no balcão de um bar no bairro de Hendon, em Sunderland, na Inglaterra, e assustou as funcionárias e o cliente que estava no local.

O incidente no pub Blue House, de 167 anos, aconteceu bem na frente da proprietária e foi flagrado pelas câmeras de segurança no último sábado (13). Darla Anderson, de 23 anos, ficou surpresa ao ver o copo cair como se tivesse sido empurrado.

No dia anterior ao ocorrido, a mulher recebeu a visita de uma espírita que dizia poder sentir algo no bar. "Minha tia era, na verdade, a proprietária do pub há cerca de 20 anos, e ela sempre dizia que, naquela época, ele era mal-assombrado", contou Darla ao jornal SunderlandEcho ,

"Na sexta-feira à noite, uma mulher espírita estava bebendo no bar e disse que podia sentir algo. Aparentemente, o espírito não gosta que eu limpe o porão, então posso tê-lo perturbado ao fazer isso", relatou.

"Lembro que estava apenas olhando para a cerveja e ela simplesmente caiu, éramos apenas três ou quatro no pub no momento, então ninguém poderia ter batido nela", continuou. "Simplesmente não consigo encontrar nenhuma explicação razoável para isso, os nossos clientes não conseguem acreditar".

A proprietária disse que depois que verificou a filmagem das câmeras e postou o vídeo nas redes sociais, foi até contatada por outras pessoas que administravam o bar anteriormente.

"Publiquei no Facebook e algumas pessoas comentaram que a mesa não é plana, então simplesmente escorregou, mas o copo estava em um 'tapete' projetado para impedir que coisas assim aconteçam", justificou. "Não há como ele simplesmente tombar, então é muito estranho que isso tenha acontecido".

"Depois de ver a gravação, a dona anterior entrou em contato comigo para dizer que ela sempre falava que o pub era assombrado, porque os copos de cerveja vazios simplesmente caíam do bar, mas ela nunca tinha um circuito interno de TV para capturar esses momentos", acrescentou.

"Estou muito feliz por termos as câmeras de segurança, pois acho que ninguém teria realmente acreditado em mim se eu contasse o que aconteceu", concluiu.

Veja o vídeo: