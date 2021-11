Reprodução Jonah Falcon

Um homem de 51 anos que é considerado como dono do "maior pênis do mundo" revelou que essa característica física atrapalha a sua carreira de ator de decolar e que às vezes se senta com dificuldade.

Jonah Falcon virou notícia mundo afora após afirmar que um agente em aeroporto nos EUA o levou para uma sala de revista após suspeitar que tivesse uma arma na calça.

O órgão sexual de Jonah tem, de acordo com a sua medição, 24 centímetros de comprimento quando flácido e 34 centímetros de comprimento quando ereto.

"Sempre que você é indicado para um papel em um grande estúdio, o estúdio tem de aprová-lo. E os estúdios tendem a ser muito conservadores, então para eu fazer qualquer coisa, teria que ser um filme independente onde eles não se importassem", afirmou o americano em entrevista a programa matutino na emissora britânica ITV.

Jonah afirmou, ainda, que algumas celebridades o procuram para sexo. Ele não citou nomes.

O recordista, que se define como bissexual, disse que está em processo de buscar de um grande amor e garantiu que o tamanho do pênis nem sempre é considerado por pretendentes.

"Muitas pessoas, quando começo a namorar com elas, começam a focar nos meus olhos porque são muito verdes", acrescentou ele, que fez questão de ressaltar que, apesar das dificuldades profissionais, não trocaria o membro por um menor se pudesse.

Jonah rivaliza com o mexicano Roberto Esquivel Cabrera, que reivindica o título de maior pênis do mundo, chegando a 48 centímetros. O americano, porém, o acusa de fraude. O argumento ganhou força depois que o médico radiologista Pablo Gil Muro disse ter visto imagens de exame que mostram que Roberto tem apenas muita pele no órgão.

"O que a tomografia computadorizada mostrou foi que existe um prepúcio muito grande, mas o próprio órgão é de cerca de 16 a 18 centímetros", disse ele ao "Sun".