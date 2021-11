Reprodução / ViralPress Búfalo escapou e derrubou ciclista

Um búfalo fugiu e gerou confusão na província de Guangxi, na China . O animal invadiu o trânsito e derrubou uma mulher de uma moto enquanto ela estava parada no semáforo, antes de ferir outras sete pessoas durante tumulto na cidade de Yulin.

Reprodução / ViralPress Animal derrubou a mulher no meio do trânsito

Imagens mostram o momento em que a mulher e seu capacete foram arremessados da motocicleta, fazendo com que ela caísse no meio da rua, no último dia 9. Depois de atropelar a vítima, o búfalo fugiu enquanto as pessoas corriam aterrorizadas.

Reprodução / ViralPress Búfalo fugiu após derrubar ciclista





Momentos depois, ele foi visto entrando e saindo de uma loja na região.



Leia Também

Reprodução / ViralPress Búfalo também foi flagrado dentro de loja





De acordo com a polícia, o animal se soltou de uma carroça enquanto a comida era descarregada em uma barraca. Depois de perseguí-lo, os agentes cercaram e mataram o búfalo a tiros.

Ao portal Daily Mail , os policiais informaram que sete pessoas foram encaminhadas ao hospital após serem atacadas, mas que os ferimentos não eram graves.

O dono do animal e o condutor da carroça foram contatados pelas autoridades locais após o incidente. O caso segue em investigação.