Reprodução O veículo que transportava os animais capotou possibilitando a fuga

Duas vacas correram soltas por uma rodovida da Inglaterra, nesta quinta-feira (04). O episódio aconteceu após o veículo que transportava os animais capotar, possibilitanto a fuga.

A National Highways, agência governamental que acompanha a situação do trânsito, publicou nas redes sociais as atualizações do congestionamento provocado pelas duas vacas que fugiram.

Segundo informações do portal Metro UK, foi preciso estabelecer caminhos alternativos para quem passava pelo local. Parte da pista já foi liberada.