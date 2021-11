Reprodução: Redes Sociais Poluição na China

O relatório divulgado pela COP-26 mostra que a China é o país mais poluidor da atmosfera, sendo responsável por 31% da emissão de CO² (carbono), principal gás do efeito estufa em 2021. O estudo foi anunciado durante a conferência do meio ambiente, realizado pelo consórcio internacional de cientistas Global Carbon Project.

A coautora do estudo, Corinne Le Quéré, professora de mudanças climáticas na Universidade de East Anglia disse à AFP que o relatório "mostra o que acontece no mundo real, enquanto aqui em Glasgow falamos sobre como lidar com as mudanças climáticas.”

Ademais, o levantamento também mostrou que as emissões de CO² tendem a cair 3,7% nos Estados Unidos e 4,2% na União Europeia. Atualmente, os EUA correspondem a 14% das emissões, enquanto a UE tem 7% e a Índia também com 7%.

Em 2020, as emissões totais caíram 5,4%, mas em 2021 devem aumentar 4,9%, a menos de 1% do recorde de 2019.

Segundo o relatório, a economia voltou a se basear nos combustíveis fósseis. Por conta disso, as emissões derivadas do petróleo devem aumentar 4,4% em 2021.

No mais, o documento afirma que para o carbono se neutralizar em 2050 seria necessário deixar de emitir 1,4 bilhão de toneladas por ano.