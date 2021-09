Reprodução/Facebook Isola d'Elba App Animal foi encontrado na Itália

Um tubarão com "cara de porco" foi encontrado pela marinha italiana na região da ilha de Elba, no Mar Mediterrâneo. O animal, identificado há alguns dias, já estava morto quando foi retirado do mar.

Além de ter a aparência similar à de um porco, o tubarão-áspero-angular também emite um ruído parecido com o do animal quando é retirado da água, por isso recebeu o apelido.

A espécie é geralmente encontrada na costa do Mediterrâneo, na costa Oeste da África e em certas regiões da Europa, podendo viver a até 780 metros de profundidade.

Ele se alimenta de crustáceos e pequenos animais marinhos e é considerado vulnerável ao risco de extinção desde 2007, de acordo com a União Internacional para a Conservação da Natureza.