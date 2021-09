Reprodução / CNN Brasil Surfista morreu após ser atacado

Neste domingo (5), um homem morreu após ser atacado por um tubarão em Emerald Beach, na costa leste da Austrália. De acordo com o serviço de saúde de New South Wales (NSW), a vítima teve um ferimento "significativo" e acabou não resistindo.

Ao local, foram enviadas quatro tripulações com uma equipe médica do helicóptero de resgate Westpac, com um médico e um paramédico de cuidados intensivos.

"Vários surfistas e espectadores locais prestaram auxílio a esse homem", afirmou o inspetor da NSW Ambulance, Chris Wilson. "Apesar dos melhores esforços de transeuntes, paramédicos e outros serviços de emergência, o paciente não pôde ser revivido".

Depois do ocorrido, praias ao redor de onde ocorreu o acidente ficarão fechadas pelas próximas 48 horas.