Ansa Mulher de 58 anos passou por cirurgia de mais de seis horas

Uma mulher de 58 anos, cuja identidade não foi revelada, foi submetida a uma cirurgia no hospital Policlínico de Bari, no sul da Itália , para a retirada de um cisto ovariano com peso superior a 30 quilos.

O procedimento emergencial, que durou mais de seis horas, removeu o cisto de 47 centímetros de diâmetro e com 27 litros de volume das paredes do ovário da italiana. A paciente foi operada pela equipe médica do centro cirúrgico de Ginecologia e Obstetrícia dirigida pelo professor Ettore Cicinelli.

"Foi uma operação bastante longa, com duração de mais de seis horas, porque primeiro tínhamos que esvaziar o cisto que, por ser grande, não era manipulável, e depois retirá-lo do peritônio", explicou a especialista em ginecologia, Luca Maria Schonauer.

A mulher sofre de obesidade e broncopatia crônica e estava internada no Hospital de Brindisi, mas foi transferida para a Policlínica de Bari no dia 11 de agosto.

A pressão exercida pelo cisto, considerado um dos maiores já registrado pela medicina, era tanta que estava dificultando a respiração da italiana. A intervenção bem-sucedida foi realizada no último dia 13, e a paciente permanece ainda em observação na enfermaria.