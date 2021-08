Prefeitura de Balneário Camboriú/Divulgação Prédios construídos na orla da praia fazem sombra na areia

A Prefeitura de Balneário Camboriú ( SC ) está ampliando a faixa de areia da Praia Central da região. A principal justificativa para a realização das obras é a necessidade de recompor a faixa de areia, que foi "engolida" pelo mar ao longo das últimas décadas.

Além disso, as construções em volta da orla da praia também fizeram com que a paisagem se alterasse com o tempo e causasse sombra na areia durante o início da tarde.

Isaac Orcino/Divulgação Obras evoluíram na última semana





A mudança deve fazer com que o tempo de sol aumente na Praia Central e, com isso, haja um reforço no turismo local, além do ganho ao setor imobiliário, informa a prefeitura.

Você viu?

Olhem só que registro IN-CRÍ-VEL do @renato_portobelodrone da obra de recuperação da Praia Central! 💙



Acesse: https://t.co/CwctbyWlDI #NovaPraiaCentral pic.twitter.com/5taigTnxAt — Balneário Camboriú (@prefeituradebc) August 26, 2021





Desde março deste ano, o trecho passa por algumas mudanças e obras de ampliação, mas o maior avanço ocorreu durante a última semana, em que a praia foi alargada em 350 metros.

