O aposentado Alan Slattery, de 67 anos, foi condenado a 6 anos de prisão recentemente por tentativas de assaltos a banco no condado de Sussex, na Inglaterra.

A maior curiosidade da prisão e da condenação de Slattery foi a sua primeira tentativa frustrada de assalto. No último mês de março, o aposentado entrou em uma agência bancária e entregou o seguinte bilhete a um funcionário: "Seu monitor não vai impedir o que eu tenho. Basta entregar as notas de 10 e 20. Pense nos outros clientes". No entanto, por causa da letra feia de Slattery, o funcionário não entregou as cédulas e o aposentado desistiu da ação. Foi embora de mãos vazias.

Porém, após algum tempo, a mensagem foi compreendida. A polícia foi acionada e começou a monitorar os passos do idoso. Já na segunda tentativa, em outro banco, ele procedeu da mesma forma. Desta vez, a mensagem foi compreendida. O funcionário entregou 2,4 mil libras a Slattery, que deixou o local com o dinheiro.





Na terceira e última ação, o caixa confrontou o idoso, que foi embora sem conseguir levar nada. Após investigações policiais, cruzando imagens e informações sobre o aposentado, agentes chegaram até Slattery, que admitiu ser culpado pelas acusações.