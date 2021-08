Reprodução Jacaré arrasta cuidador para dentro de tanque em festa infantil nos EUA

Uma criança de seis anos de idade ficou aterrorizada ao comemorar sua festa de aniversário em um zoológico de Utah, nos Estados Unidos . Enquanto assistia uma apresentação, um crocodilo se lançou sobre a cuidadora que falava com os pequenos, mordeu sua mão e a arrastou para o tanque de água. As informações são do portal The Sun. Veja o momento do ataque:





Donnie Wiseman, que possui 48 anos e é funcionário do local, se jogou nas costas do animal para salvar sua amiga. "Eu fiquei tipo: 'O que eu faço? O que eu preciso fazer?", questionou Wiseman ao jornal Gephardt Daily. "E eu peguei ele, assim como em todos os filmes e documentários que eu vi."

Com a manobra, Wiseman conseguiu imobilizar o animal e ajudar a cuidadora a sair do tanque. As crianças, assustadas, choravam enquanto assistiam a cena.

"Estou feliz por ele não ser maior", explicou Wiseman. "Nós estaríamos em apuros. Eu diria que ele tinha cerca de 2,10 metros. Estou com 1,90 m de altura e ele me derrotou um pouco."

Segundo a West Valley City, empresa que realizou o aniversário, ressaltou que a cuidadora está "bem e em recuperação".





Enfermeira, a esposa de Donnie foi chamada para realizaros primeiros socorros até que as equipes de emergência chegassem para socorrer a cuidadora. Ela prcisou realizar uma cirurgia e está sendo medicada por antibióticos.