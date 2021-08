Reprodução: Google/licenciáveis Liz French conseguiu devolver a cobra para o seu vizinho

Liz French, mãe de três, encontrou uma cobra no armário da cozinha enquanto limpava o local, na cidade de Ramsgate, na Inglaterra. O animal é da espécie milho-amarela e pertencia aos vizinhos de Liz.

A cobra estava desaparecida desde 1º de junho, depois que ele escapou de seu biotério. No dia 7 de agosto, Liz a encontrou e ficou completamente surpresa por ter encontrado dentro de sua casa.



A mãe em tempo integral disse: "Meu vizinho me enviou uma mensagem no início de junho para me informar que ele havia perdido sua cobra e me pediu para ficar de olho nela. Eu estava fazendo a limpeza de costume em um sábado, quando fui até meu armário de limpeza sob a pia da cozinha para pegar um limpador de chão, de repente vi algo se mover".

A dona de casa disse que ficou em pânico ao jornal britânico, The Mirror. Após se acalmar, ela ligou para o pai que mora com a sua irmã, dona de cobras."Ele me disse que cobras de milho não são perigosas e para tentar colocá-lo em uma panela, então peguei a coisa mais próxima que era uma lata velha de Quality Street.", contou Liz.

Liz e seu filho de três anos conseguiram colocar a cobra em um recipiente depois de muito sacrifício.“Assim que colocava o rabo para dentro, a cabeça dele saltava e assim por diante.”, afirmou French.

A mãe conta que seu vizinho ficou muito feliz e grato por encontrarem a cobra de estimação, Kobe. Ao ser questionada sobre como a cobra teria entrado em sua casa, Liz diz que provavelmente ela entrou pelos fundos. "Como está muito quente, abrimos bastante a porta dos fundos, então achamos que ele poderia ter entrado por ali, mas talvez estivéssemos morando com ele na casa por um mês.", disse Liz.