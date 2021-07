Reproducao: Youtube Imagem do suposto Pé Grande nos EUA

Um vídeo divulgado por um internauta no Youtube teria supostamente flagrado o Pé-Grandeatravessando o Cass River, em Michigan, nos Estados Unidos. A gravação do canal Rocky Mountain Sasquatch Organization fez com que o Pé Grande — criatura lendária norte-americana — fosse novamente o assunto do momento. O vídeo já conta com quase 1 milhão de visualizações.

Durante um passeio de canoa no rio Cass, um homem avistou a criatura e começou a gravar. As imagens do vídeo mostram o suposto Pé Grande carregando algo em seus braços e andando na água.

Segundo o jornal norte americano The Independet , especialistas analisaram o vídeo e chegaram a conclusão de que é praticamente impossível concretizar se a criatura seria o lendário Pé Grande ou uma pessoa carregando algo em seus braços.

"Algumas [pessoas] pensam que é o Pé Grande, outras pensam que pode ser um caçador com equipamento de pesca, um caçador carregando um cachorro, seu tio bêbado", diz a narração de um vídeo postado pela organização Rocky Mountain Sasquatch.

"Há uma captura de tela do perfil lateral que mostra claramente o nariz exposto ao ar e é da mesma cor do resto", descreve outro trecho do vídeo.

A organização esclarece que apesar do vídeo ser verdadeiro, não é possível chegar a nenhuma conclusão: "Há muito mais perguntas do que respostas", finaliza.