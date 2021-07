Reprodução Aaron ficou conhecido após divulgar um vídeo pulando nas costas de um tubarão, em 2014, e pegando 'carona' nas costas do animal

Aaron Moir, australiano de 32 anos, foi internado às pressas no Hospital Royal Pert, na última terça-feira (30), após sofrer um ataque de tubarão . O jovem é conhecido por ser um "shark rider", ou em tradução livre, um domador de tubarões ou aquele que 'pega carona' nas costas dos animais. As informações são do site 7News.

No momento do acidente, Aaron encontrava-se a bordo de um barco fretado próximo a Ilha Varanus - na costa ocidental da Austrália. Após entrarem em alto mar, o "domador" pulou nas costas de um tubarão-limão, que prontamente o atacou.

Por sorte, Moir conseguiu escapar, mas com graves ferimentos nas pernas. Após ser hospitalizado, o rapaz não corre risco de vida, mas terá que se eplicar para o Departamento de Pesca de Austrália.





O órgão abriu uma investigação contra Aaron e os outros seis integrantes da embarcação - que eram turistas e relataram indgnação com a atitude de Moir. O passeio para o mar custou, individualmente, R$ 18 mil e todos pediram ressarcimento à empresa.