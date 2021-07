Reprodução Gaivota acerta rosto de menina em parque

A adolescente Kiley Holman, de 13 anos, vivenciou uma volta radical impressionante no último dia 6, enquanto comemorava o aniversário de uma amiga num parque de diversões em Nova Jersey, nos Estados Unidos.Enquanto estava em alta velocidade num dos brinquedos, a menina foi surpreendida por uma gaivota que voava por ali e, de repente, esbarrou em seu rosto, prendendo-se ao redor de seu pescoço, como se lhe desse um abraço. (Assista abaixo).

Apesar do espanto, a jovem conseguiu levantar um dos braços e remover a ave, arremessando-a. Segundo a imprensa local, a gaivota não se feriu no episódio.

Assim como muitas atrações de parques, o brinquedo onde Kiley foi com a amiga tinha uma câmera para registrar as caras e bocas dos aventureiros. A cena do súbito encontro com o pássaro foi gravada e, como já se podia imaginar, viralizou nas redes sociais. O vídeo foi postado no dia 13.

"Sempre quis pegar uma gaivota", disse a menina à emissora "NBC" da Filadélfia. "Acho que é minha maneira de pegar uma".