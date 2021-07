Montagem iG / Reprodução TikTok Urso invadiu o carro em busca de comida

Nos Estados Unidos , um homem encontrou um urso dentro de seu carro, em Gatlinburg, no estado do Tennessee. O momento foi registrado em vídeo e compartilhado nas redes sociais. As informações foram repercutidas pelo portal R7 .

Na gravação, é possível ver Joseph Deel tentando abrir a porta do veículo com muito esforço e para fazer com que o animal saísse de lá. Além de ficar preso e não querer sair do carro, o urso também havia rasgado o estofado dos bancos traseiros em busca de comida.





Joseph e um amigo conseguiram espantar o predador de muitos gritos.

Você viu?

O vídeo foi publicado no TikTok e viralizou, atingindo mais de 20 milhões de visualizações e 3 milhões de curtidas.

Apesar do estrago causado, o animal não desistiu na primeira tentativa. O norte-americano publicou outro vídeo um tempo depois em que mostra o urso voltando ao local do incidente e tentando abrir o carro mais uma vez, puxando as maçanetas.





Em uma terceira gravação, Joseph mostrou a destruição deixada pelo urso. Ele disse que ainda não sabe quanto precisará pagar para consertar o prejuízo ou até mesmo se o seguro cobrirá os danos.