Reprodução Residência 'azarada': casa em Santa Catarina é atingida por dois acidentes de carro em quatro dias

Câmeras de segurança gravaram os quatro dias mais azarados de uma casa localizada na esquida de um cruzamento no bairro Aparecida, em Campos Novos, no Meio-Oeste catarinense. Isso porque, em menos de uma semana, a residência foi atingida por dois acidentes de carro e teve sua frente duplamente destruída. Confira o momento das colisões:

o dono da casa deve ter ficado feliz demais pic.twitter.com/qNiRRDmu5A — Broca (@alexcrfla) July 20, 2021





Nas imagens, é possível observar que a primeira batida ocorre no dia 15 de julho, uma quinta-feira. Um carro vermelo, que segue por uma das viaas, atinge outro veículo preto na sua lateral. Após o impacto, ambos seguem em direção ao muro da casa de esquina.

Sem recolher toda destruição causada pela primeira colisão - com um carrinho de mão cheio de entulho à frente do imóvel-, na segunda-feira, dia 19, uma caminhonete acerta em cheio a lateral de outro veículo e o destino é o mesmo: o muro da mesma casa.

Mesmo com a repetição nos acidentes em um curto período de tempo, no local foram registrados apenas três colisões em 2021, de acordo com a prefeitura. O imóvel encontra-se entre as ruas ruas Chapecó e Santo Amaro da Imperatriz.



A suspeita do Setor de Trânsito da Polícia Militar de Campos Novos é de que as falhas tenham sido humanas, já que em uma das situações a pista encontrava-se molhada devido a chuvas na região.





Na última terça-feira (20), a administração municipal realizou a sinalização horizontal e vertical da via, através de pinturas de faixas e placas de sinalização. O objetivo é aumentar a segurança entre o cruzamento das vias que possuem "pouca visibilidade em razão das arquibancadas do estádio".