Montagem iG / Reprodução / Instagram Leão "passeou" pela entrada do hotel

As câmeras de segurança de um hotel na Índia flagraram o momento em que um leão entrou no terreno pelo portão principal e ficou "passeando" pelo local.

As imagens mostram o animal invadindo o hotel Sarovar Portico em Junagadh, no estado de Gujarat, e surpreendendo o segurança, que estava na guarita em frente ao portão. O caso ocorreu em fevereiro deste ano, por volta das 5h da manhã, mas voltou a repercutir nesta semana.

Por meio da gravação, é possível ver o leão andando pela área do estacionamento do estabelecimento e saindo alguns minutos depois, pelo mesmo local.

"O vigia no portão estava alerta e ficou quieto quando o leão entrou nas instalações do hotel", disse Sanjay Koradia, sócio-gerente do hotel, ao The Indian Express . "Por meio do interfone, ele alertou outros funcionários sobre a presença do animal no hotel e pediu que mantivessem as portas e janelas fechadas".



"A filmagem sugere que o leão aparentemente se perdeu e deixou as instalações do hotel logo após descobrir que estava indo na direção errada. Nenhum incidente desagradável foi relatado", disse Koradia.







Segundo o gerente, muitos hóspedes estavam no hotel no momento da "visita" do leão, mas como era muito cedo, a maioria ainda estava dormindo nos quartos.

