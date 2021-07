Reprodução/Instagram/Montagem UOL Tatuador removeu um dedo da mão em mais uma das transformações

Um tatuador brasileiro, conhecido como "Diabão", removeu um dedo da mão esquerda em mais uma de suas transformações para assumir a aparência de " demônio ". Michel Faro Prado, de 44 anos, tem o corpo coberto por tatuagens, já adicionou chifres, presas na boca e, entre outras modificações, quis mudar a fisionomia de uma de suas mãos para que ela se pareça com "garras".





De acordo com a publicação do jornal Daily Star , o homem chegou a gastar mais de R$ 5 mil somente para adicionar as presas nos cantos da boca. Prado também removeu a ponta do nariz e as orelhas. Segundo o portal, o tatuador disse ter "alta tolerância à dor", por isso não se incomoda em realizar os procedimentos.





"Eu não acho nada tão doloroso. Eu sofro muito mais nos pós-procedimentos do que neles. Eu adoraria não sentir nenhuma dor. Mas preciso sentir para conquistar o que quero. Então eu encaro", afirmou.

Nas redes sociais, o tatuador tem mais de 59 mil seguidores e compartilha imagens de suas modificações.