Tubarão arranca pé de homem no parapente no Mar Vermelho

Um homem de 37 anos, que não teve a sua identidade revelada, foi alvo de um ataque de tubarão enquanto voava de parapente no Mar Vermelho . As informações são do jornal Daily Mirror. Assista o momento da mordida do animal:

Terrifying moment shark jumps out of the water and bites off parasailer's foot pic.twitter.com/eE6j7LJLEh — The Sun (@TheSun) June 30, 2021





As imagens foram realizadas na última sexta-feira (25) e mostram o jornaniano pairando sobre a água. Com isso, um tubarão emerge e morde a perna do voador.

O rapaz perdeu uma parte do pé, rompeu tendões, teve musculos rasgados e quebrou os ossos da perna. Após o seu resgate, a vítima foi levada ao Hospital Militar Prince Hashem e sua condição médica é considerável estável.

Mesmo com o ataque registrado, Mohammad Qatawneh, do Centro Internacional de Mergulho de Aqaba, ressaltou à imprensa local que a presença de tubarões no Golfo do Aqaba são considerados raros.

"Eu mergulho há 20 anos e esta é a primeira vez que ouço falar de um ataque de tubarão. Tubarões são encontrados em todos os mares do mundo, e no Mar Vermelho existem muitos tipos de tubarões, mas sua presença na região de Aqaba é muito rara", esplica Mohammad.





A explicação seria a de que a região apresenta águas consideradas rasas para a presença deste tipo de tubarão.