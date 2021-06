Reprodução/Twitter Banhistas ficaram olhando o turista tirar a foto com o animal

Um turista decidiu se arriscar e deitar ao lado de um jacaré na praia de Cabo San Juan, na Colômbia , para tirar a "foto perfeita". Os banhistas que estavam no local ficaram impressionados com a atitude do homem e se reuniram em volta para observar o momento.

O movimento foi registrado em vídeo e compartilhado nas redes sociais na última semana. Depois de posar próximo ao animal, o homem, cuja identidade não foi revelada, ainda tirou mais fotos atrás do réptil .





Apesar da atitude perigosa, o jacaré continuou imóvel até o final da gravação.

Assista ao vídeo:

Con tal de tomarse una fotografía, este turista posó al lado de un caimán en el Tayrona, arriesgando su vida y de los otros bañistas que a esa hora se encontraban en playa Cabo San Juan. pic.twitter.com/pefifSntoc — Roger Urieles (@Rogeruv) June 23, 2021