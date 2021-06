Reprodução/cidcesar9//YouTube Vídeo impressionou os internautas

Um vídeo compartilhado nas redes sociais mostra um homem atravessando um rio de barco repleto de jacarés no Mato Grosso. As imagens chamaram a atenção dos internautas e já atingiram quase 300 mil visualizações.



A conta The Real Nature Page divulgou a gravação neste domingo (13) de uma situação ocorrida no Brasil e que vem ganhado repercussão na internet. A identidade da pessoa que aparece no vídeo não foi revelada, só é possível escutá-la dizendo: "Isso aqui é o Pantanal do Mato Grosso".

"Rolou uma aglomeraçãozinha, mas tá todo mundo vacinado aí!", brincou uma internauta. "Eles são todos cidadãos brasileiros que foram vacinados contra a Covid", disse outro. "O Brasil não é para amadores", comentou mais um.

Assista: