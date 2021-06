Reprodução Baleias atacam iate perto do estreito de Gibraltar

A tripulação a bordo de um iate de luxo pensou se assustou com o ataque de um grupo de 30 baleias. Os animais se choraram contra o iate por cerca de duas horas, aparentemente com a intenção de destruir a embarcação. O incidente ocorreu próximo ao Estreito de Gibraltar, onde o barco está sendo consertado.

Uma das orcas chegou a arrancar um pedaço do leme da embarcação, nadando para longe do iate posteriormente. A bordo do iate estavam três tripulantes, que temeram afundar e descreveram o incidente como "um ataque violento".

Nathan Jones, 27, de New Milton, Hampshire, disse: “Comecei a pensar: 'É assim que tudo termina?'



“Se o barco tivesse afundado, estaríamos em um bote salva-vidas cercado por baleias assassinas. Isso teria sido drástico", diz.

Outro membro da tripulação, Martin Evans, 45, que é britânico, mas vive na Grécia, disse que "parecia que elas [as baleias] tinham um plano e estavam com raiva”.

A área tem sido constantemente local de ataques de baleias. Segundo um especialista, é provável que uma das baleias pode ter sido ferida anteriormente por um barco, o que teria desencadeado a onda de ataques.