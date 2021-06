Reprodução Rpda se desprendeu de caminhão e atingiu veículo

Duas rodas se desprenderam de um caminhão e atingiram um carro que estava estacionado na rua. O dono do veículo, no entanto, estava dentro da picape, quando ela foi acertada na frente e no teto do carro.



O momento foi captado por uma câmera de segurança da rua e mostra os faróis e para-choque sendo completamente destruídos. Com o impacto, os airbags do veículo foram acionados.

A segunda roda atingiu uma vala na beira da estrada e salta, caindo no teto do carro alguns segundos depois, enquanto o condutor abria a porta para sair da picape .

Com o susto do segundo impacto, o motorista sai correndo, aparentemente sem ferimentos.

Assista ao vídeo: