Reprodução Imagens do circuito interno de câmeras de segurança flagraram Lázaro caminhando na região próxima onde foi morto pelos policiais

Imagens de câmeras de segurança mostram Lázaro Barbosa Sousa , de 32 anos, na noite de domingo, caminhando em Itamaracá, em Águas Lindas de Goiás, próximo ao cerco montado pela polícia. Assista ao momento:

Uma câmera de segurança flagrou o instante em que Lázaro Barbosa sai de uma área de mata, às 20h25 deste domingo (27/06), em Águas Lindas-GO. O criminoso foi morto nesta segunda-feira (28/06), após uma troca de tiros com a polícia. pic.twitter.com/1AcpPahiiF — Douglas Protázio (@douglasprotazio) June 28, 2021





No vídeo, ele aparece saiando da mata e em seguida seguindo em direção a estrada. Ele foi morto nesta segunda-feira, depois de mais um confronto com agentes da força-tarefa. O criminoso chegou a ser encaminhado para um hospital da região, mas não resistiu aos ferimentos.



Moradores do Setor Itamaracá afirmaram ter visto o Lázaro , por volta das 21h de domingo e chamaram a polícia. O criminoso ignorou uma tentativa de negociação feita pelos agentes para que se entregasse. Durante a madrugada, foi montado um cerco na região, com o apoio de helicópteros e cães farejadores.

De acordo com testemunhas, ele esteve na casa da ex-mulher, que foi levada para a Delegacia Regional da Polícia Civil, na manhã desta segunda. Com a chegada da polícia, Lázaro teria escapado pela mata, que fica nos fundos da residência.

Durante os últimos 20 dias, 270 policiais procuravam por Lázaro. Participaram das buscas equipes das polícias Civil e Militar de Goiás e do Distrito Federal, da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, da Diretoria Penitenciária de Operações Especiais (DF) e do Corpo de Bombeiros Militar (CBMGO).

Mais de 30 crimes

De acordo com a Secretaria de Segurança de Goiás , Lázaro era investigado por mais de 30 crimes, cometidos naquele estado, na Bahia e no Distrito Federal. Ele é suspeito da morte de quatro pessoas de uma mesma família em Ceilândia, no DF, e do funcionário de uma fazenda no distrito de Girassol, em Goiás.





A maioria dos casos é referente a crimes de latrocínio (roubo seguido de morte). Durante sua fuga, Lázaro invadiu propriedades rurais, fez três pessoas reféns e baleou outras quatro, entre elas, um policial militar. Ele já tinha condenações por um homicídio cometido na Bahia e por um estupro no DF.