Reprodução

Um camarão "gigante", de 50cm e 400g, foi capturado por um pescador no município de Tibau, no Rio Grande do Norte. Gabriel Silva, de 80 anos, publicou uma foto do crustáceo nas redes sociais e logo se tornou atração.

A pesca foi feita na última quinta-feira, 24, e, segundo o pescador, é um recorde na cidade. "Eu quebrei meu próprio recorde. Em 1978 eu peguei um menor um pouquinho. Agora peguei esse, de 400g", disse.

O camarão foi pesado e tem exatamente 408g. O pescador disse que fez a foto para ninguém dizer que é "história de pescador", registrando a conquista.

Segundo biólogos, o camarão capturado é de uma espécie da Malásia que foi introduzido na região nos anos 1990. Muitos escaparam dos viveiros e se adaptaram ao mar.

Gabriel Silva costuma vender o que pesca diariamente, mas o camarão gigante já tem outro destino. "Esse eu vou mandar para um filho meu que mora em Natal, de presente", disse.

Gabriel vive da pesca em Tibau há 70 anos. Com muita disposição, ficou animado com o próprio recorde e espera conseguir outros. "Vou ver se pego outro [camarão gigante]", disse o pescador.

Reprodução

- Com informações do G1.