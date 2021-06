shutterstock Bolo de chocolate encomendado de uma boleira tinha maconha entre os ingredientes



Oito pessoas de duas famílias tiveram que ser internados por intoxicação no hospital após comerem um bolo de chocolate que tinha maconha entre os ingredientes. O caso ocorreu no último domingo (20), no Equador .

Sobeida Patiño, parente de parte dos hospitalizados, conta que recebe uma ligação da cunhada dizendo que não estava se sentido bem, e que ela e o marido achavam que tinham sido drogados .

Até mesmo os filhos, de 9 e de 11 anos, passaram a se sentir mal. A principal suspeita era do bolo , que a família tinha comido horas antes na casa de um vizinho.

Levados ao hospital por Sobeida, os parentes estvam falando coisas sem nexo e estavam aparentemente “chapados”, segundo o relato.

Pelo exame de urina feito no hospital, foi confirmado que eles consumiram maconha .

O bolo teria sido encomendado de uma boleira local. O caso virou denuncia no Ministério Público local.

Uma jovem que consumiu o doce que continha traços da cannabis chegou a ter convulsões. “Poderia ter matado alguém”, diz Patiño.