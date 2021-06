Reprodução/Twitter Homem atravessa Times Square em drone gigante

Um vídeo que tem viralizado nas redes sociais mostra um homem usando um veículo nada convencional para atravessar uma das avenidas mais conhecidas do mundo. Ao que parece, o rapaz, devidamente equipado com um capacete, atravessa a Times Square em cima do que parece muito ser um drone gigante .

É difícil não ver a cena sem lembrar do clássico vilão do Homem-Aranha, o Duende Verde, que atravessa as ruas de Nova York em um veículo parecido, enquanto ataca contra a vida do Amigão da Vizinhança. No cinema, o personagem foi vivido por ninguém menos que Willem Dafoe, no longa de 2002, “Homem-Aranha”, dirigido por Sam Raimi. Em 2007, o personagem “voltou sem voltar”, dessa vez, interpretado por um James Franco que passa a maior parte do filme desmemoriado.

Mas voltando ao drone gigante da Times Square, este pode ser o futuro do transporte pessoal, como mostrado em um 2015 imaginado por Robert Zemeckis em 1989, ou apenas um exemplo anedótico de uma tecnologia fadada ao flop, só o futuro dirá. Mas uma coisa é inegável, assistir este vídeo em específico é uma experiência de tirar o fôlego.

Oh nothing – just a dude flying around NYC… pic.twitter.com/qJp2mKgV8R — Rex Chapman (@RexChapman) June 21, 2021

Quem e quando?

Algumas informações ainda não estão muito claras, como a data do vídeo e, principalmente, a identidade do piloto/tripulante do drone. No final de abril , um vídeo parecido também viralizou, mas este era ainda mais misterioso, já que nem o local em que a filmagem foi feita é conhecido. Porém, o veículo também remetia ao usado pelo Duende Verde nos quadrinhos e cinemas.

Porém, de acordo com o portal Futurism , o responsável pode ter sido o youtuber Hunter Kowald, que, recentemente, publicou alguns vídeos em seu canal que mostram o que parecem ser os bastidores do trabalho que resultou em uma façanha de aparência semelhante ao vídeo do final de abril. Contudo, não está claro se Kowald pode estar ligado ao vídeo da Times Square.

Você viu?

Tudo que se sabe até o momento é que o drone é construído e vendido por uma empresa chamada Omni Hoverboards , além de que, tem um precinho bem salgado, sendo comercializado pelo valor de US$ 20.000 (R$ 99.300, na cotação atual) e somente sob encomenda.