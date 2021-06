Reprodução: iG Minas Gerais Elefante selvagem



Um elefante selvagem matou ao menos 16 pessoas nos últimos dois meses na Índia, após ser expulso de seu rebanho por “mau comportamento”.

Segundo o diretor de serviço florestais da região Satish Chandra Rai, o elefante macho, que tem cerca de 15 anos, vem atacando moradores da região tribal de Santhal Pargana, em Jharkhand, desde que foi separado.

"É provável que ele estava no cio e foi expulso por causa de seu mau comportamento ou rivalidade sexual com outros machos", revela Satish Chandra Rai à agência AFP.

Uma equipe de 20 funcionários tenta rastrear e capturar o animal. Na última terça (22), após conseguir escapar, atacou um casal de idosos até a morte .

Apesar do comportamento violento do elefante, o diretor diz que ele não esta invadindo casas ou atacando pessoas deliberadamente, mas sim pessoas que tentaram fotografa-lo ou se depararam com o animal acidentalmente.

Rejeitado, os agentes tentarão que o animal seja recebido de volta ao rebanho .