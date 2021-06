Reprodução / Instagram Elefante perseguiu carro com grupo de turistas

Uma gravação feita em um safári mostra um elefante africano perseguindo um veículo repleto de turistas, enquanto eles realizavam o passeio e fotografavam os animais.



A gravação foi compartilhada no perfil Nature is Metal e já ultrapassou as 160 mil curtidas. Além da situação tensa, o que mais chamou a atenção dos usuários foi o fato do guia turístico conseguir dirigir o veículo com rapidez e desviando dos obstáculos, apesar de estar de ré.

"Dê um aumento para esse homem", comentou um internauta. "Esse cara definitivamente dirigiu o passeio Indiana Jones", disse outro, em referência à sequência de filmes. "Esse motorista é absolutamente legendário por isso", afirmou mais um.





Assista ao vídeo: