Reprodução Buck Brogoitti Animal Rescue INC O chimapnzé Buck teve que ser abatido pela Polícia após atacar a própria dona

O chimpanzé Buck, mantido como animal de estimação por uma família em Oregon, nos Estados Unidos, teve de ser abatido pela polícia após atacar a dona e a filha. O caso ocorreu neste domingo (20).

Segundo as informações, o primata escapou da gaiola e mordeu a filha da dona nos braços, pernas e no torso. “Eu me tranquei no porão com a minha filha (...) Eu não posso sair com minha arma”, disse Tamera Brogoitti durante a ligação pedindo socorro para a polícia.

Fora de controle, o animal recebeu um tiro na cabeça e morreu na hora. O disparo efetuado pela polícia foi autorizado por Tamera.

Vivendo com a família por cerca de 17 anos, a dona revelou que o chimpanzé jamais tinha tido aquele comportamento. No estado de Oregon , onde ocorreu o caso, é proibido a domesticação de animais exóticos.