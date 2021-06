Foto: Reprodução/Twitter Boneca inflável é confundida com cadáver em porto do Japão

Uma boneca inflável flutuando próximo ao cais da cidade de Hachinohe , na costa nordeste do Japão , foi confundida com o cadáver de um corpo humano. O caso ocorreu no último dia 18.

A youtuber Natsuki Tanaka estava no porto gravando imagens de pesca quando se deparou com a boneca. Ela tirou fotos e fez um post no Twitter. “Durante a filmagem de um vídeo de pesca, pensei ver um cadáver flutuando na água, mas era uma boneca inflável”, escreveu Tanaka.

Foto: Reprodução/Twitter Policiais, bombeiros e socorristas foram acionados para fazer o resgate do "cadáver"

Segundo ela, uma outra pessoa, teria chamado, por engano, as autoridades. A polícia, os bombeiros e uma ambulância chegaram ao local prontos para resgatar o corpo da água que na verdade era uma boneca .

Outro usuário do Twitter, registrou o momento em que o objeto foi retirado da água e classificou o incidente como despejo ilegal de lixo de grandes dimensões.

Foto: Reprodução/Twitter Boneca inflável foi retirada da água por bombeiros

Esta não é a primeira vez que uma boneca sexual descartada foi confundida com um cadáver - e provavelmente não será a última. Em 2018, por exemplo, um “corpo” estava próximo a um parque no sudoeste de Ohio. Notícias locais relataram que, quando a polícia chegou, encontrou um “manequim recreativo” dentro de um saco de lixo.