Reprodução Gosiame Sithole passa a integrar a ala psiquiátrica de um hospital público após alegar ter dado a luz a 10 crianças de maneira simultânea

Após muito mistério a respeito do nascimento de 10 bebês sul-africanos , a polícia de Johanesburgo prendeu Gosiame Sithole, de 37 anos, por 'inventar' uma múltipla gravidez. As informações são do jornal The Sun.

A prisão ocorreu na última quinta-feira (17) e a mulher foi encaminhada a ala psiquiátrica do hospital público da região. Segundo as autoridades, a intenção do casal envolvido era de arrecadar recursos através da doação de pessoas comovidas com a história.

O hospital que Gosiane alegou ter dado a luz, o Mediclinic Medforum, emitiu um comunicado informando que a sua entrada não foi realizada no local. Tertia Kruger, porta-voz da unidade hospitalar, informou "que nenhuma de nossas instalações estava envolvida no cuidado obstétrico desta paciente."

Já o Departamento Nacional de Saúde da África do Sul, que havia iniciado uma investigação a respeito da veracidade do parto, concluiu que não há evidências de que os decagêmeos existam.





Refiloe Mokoena, advogada de Gosiane, emitiu um comunicado e garantiu que pedirá a sua liberação. Segundo a representante, a 'falsa grávida' está presa contra sua vontade. "Ela recusou que fosse levada ao Hospital para uma avaliação psiquiátrica porque sentia fortemente que estava com a cabeça sã".