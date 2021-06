PMDF Polícia procura por serial killer Lázaro

O clima é tão tenso na Polícia e tão propenso a palanques que o cenário não seria outro.



Ontem, uma delegada da Polícia Civil do DF bateu boca com a deputada federal Magda Moffato (PL-GO), que fez sobrevoo de helicóptero e fuzil na mão, criticando a polícia de.. Goiás por não ter capturado ainda o serial killer Lázaro Barbosa.



Enquanto a gafe da parlamentar – sem qualquer experiência ou autoridade para capturar – irritou autoridades, a imprensa portuguesa não entende como 300 policiais, com todo aparato de armas, cães e aeronaves, caçam há 14 dias um homem sozinho, com uma arma e faminto: “Cadê o Lázaro?” foi manchete do Diario de Notícias de Lisboa ontem.