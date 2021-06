Reprodução / Facebook Teias de aranha chamaram a atenção dos moradores da região

Teias de aranha enormes tomaram conta da região de Gippsland, no estado de Victoria, na Austrália . Moradores ficaram surpresos com o fenômeno, que apareceu após a área ser atingida por fortes enchentes. As informações são do portal 7 News .

De acordo com o professor Dieter Hochuli, ecologista da Universidade de Sydney, no entanto, o mar de teias era esperado, devido às condições climáticas.

"Este é um fenômeno surpreendentemente comum após as enchentes", disse ele. "Quando temos esses tipos de chuvas muito fortes e inundações, esses animais que passam suas vidas enigmaticamente no chão não podem mais viver lá e fazem exatamente o que tentamos fazer - eles se movem para um terreno mais alto".

Conforme o especialista, os animais responsáveis pelo fenômeno chamado de "balonismo" são aranhas-da-teia que geralmente vivem no solo.

Você viu?

O processo envolve aranhas "ascendendo a um ponto alto na folhagem e deixando sair finas linhas de seda que pegam a brisa e eventualmente ganham sustentação suficiente para levar a aranha para cima e para longe", informa o site do Museu Australiano.

" Balonismo simultâneo por milhares de filhotes de aranha pode resultar em um notável tapete de seda, chamado teia, cobrindo arbustos ou campos", acrescenta.

Uma vereadora local, Carolyn Crossley, gravou um vídeo do momento e compartilhou no Facebook. A publicação já ultrapassa as 50 mil visualizações e chamou a atenção dos internautas.

