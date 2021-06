Reprodução Cliente não percebeu que a mangueira de combustível ainda estava conectada no veículo

A bomba de combustível de um posto de gasolina de Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná , pegou fogo depois que o motorista andou com o veículo e puxar a mangueira de abastecimento, nesta quarta-feira (16). O momento foi captado pelas câmeras de segurança. As informações são do G1 .



Como é possível ver no vídeo e de acordo com os relatos dos funcionários do local, a bomba caiu e pegou fogo após o motorista puxar a mangueira que ainda estava engatada no veículo.



O incêndio foi controlado pelo gerente do posto, Leandro da Silva Valim, que chegou com um extintor. Ao portal, ele disse que na hora só pensou em controlar o fogo para evitar um acidente maior. "Foi um susto porque a gente nunca espera. A gente acha que não vai acontecer com a gente", afirmou.

Apesar do incidente, ninguém ficou ferido. Leandro disse que gritou para que todo mundo saísse de perto do fogo e que a ação rápida garantiu que o prejuízo fosse apenas de danos materiais. "A gente recebe treinamento para saber o que fazer. Graças ao treinamento, conseguimos conter o incêndio ali", contou.

Assista ao vídeo do momento: